ゴールデンウイーク期間中のJRの利用状況が発表されました。山陽新幹線の利用者は去年と比べて7%の増加です。 JR西日本によりますと先月（4月）24日から今月（5月）6日までに山陽新幹線を利用した人は、岡山～福山間で150万1,000人と去年より7%の増加です。 在来線の特急では、伯備線の特急やくもなどの利用者が4万9,000人で去年と比べて9%増加。JR西日本は、今年は、臨時列車の運行や、車両の増結により座席