陽子さんには、子どもの頃から優秀で自慢の息子・タダシさんがいます。お互いに離婚したため、アパートで2人暮らしをはじめました。陽子さんはいつでもタダシさんの味方で、まさに運命共同体。「2人なら大丈夫」そう思ってなんでも協力してきたけれど、信じていた息子の正体は……？第2話やっぱり優秀な息子【編集部コメント】なんと！就職が決まったタダシさんは、さっそく次の結婚相手候補まで見つけてきました。そのお相手