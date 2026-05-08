日本三大植木市の一つ、薬師祭植木市がきょうから始まりました。薬師通り周辺に数々の植木や屋台が並び、賑わいを見せています。 【写真を見る】3キロの通りに400店がずらり！ 日本三大植木市の1つ "薬師祭植木市" が始まる（山形市） 大塚美咲アナウンサー「色鮮やかなこちらはとても貫禄がある松です。なんと１８万円。なかにはこのように高価なものも売られています。平日の午前中にもかかわらず薬師町の通りはたくさん