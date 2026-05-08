クリエイティブコレクティブ・SICK ON PRAYが、MIKADOを迎えたセカンドシングル「GASMASK」を5月8日（金）に配信リリースした。あわせて、同日20時よりミュージックビデオがYouTubeにてプレミア公開される。本作「GASMASK」のプロデュースは、SICK ON PRAYに所属するjuneが担当。昨年、MIKADOのSoundCloud上で公開され、コアなリスナーの間で話題を集めていた楽曲が、満を持して正式リリースとなった。MIKADO特有のラフで剥き出し