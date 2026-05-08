北越高校の生徒など21人が死傷した磐越道のバス事故で、バスとドライバーを手配した蒲原鉄道の本社に8日朝、警察が家宅捜索に入りました。 ■千葉卓朗記者 「午前8時すぎ、福島県警の捜査員が蒲原鉄道本社に立ち入りに入りました。」 8日午前8時に五泉市の蒲原鉄道本社に入った福島県警の捜査員は茂野一弘社長に令状を示したのち、家宅捜索を始めました。蒲原鉄道は事故後「北越高校からの求めに応じてレンタカ&