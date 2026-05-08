8日朝、大村市の交差点で、車同士が衝突する事故がありました。30代の男性が搬送されましたが命に別状はないということです。 8日午前8時20頃、大村市杭出津の市道で、JR大村駅方面から直進してきた普通乗用車と国道34号から進んできた軽乗用車が出会い頭に衝突する事故がありました。 警察によりますと、普通乗用車を運転していた30代の男性が病院に搬送されましたが、命に別状はないということです。 軽乗用車