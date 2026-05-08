男性ホルモン「テストステロン」の分泌量低下は、ゴルフにも影響を及ぼす。筋力や持久力が落ち、飛距離がダウンしたり、疲労によるミスショットも増えるなど、スコア崩れの原因に。そんなテストステロンにまつわる、ちまたで飛び交うウソ、ホントの医学的な正解を、男性更年期障害（LOH症候群）治療の第一人者・平澤先生に教えてもらった！【画像】テストステロンのピークは20代? グラフで分かる年代別・分泌量1．ビール好きは減り