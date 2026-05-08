映画『スーパーマン』の大ヒットを引き継ぐ、新生DCユニバースの次なる注目作『スーパーガール』（2026年6月26日日米同時公開配給：東和ピクチャーズ・東宝）の場面写真が公開となった。『スーパーガール』の場面写真3点が公開この度公開となった場面写真は3点。スーパーガールのコスチュームを身にまとったカーラ（ミリー・オールコック）を捉えたカットは、異なるシチュエーションから2種類が到着。それぞれの表情からは、「無