ABEMAは、20〜39歳の未婚女性3000人（本調査200人）を対象に、最新の婚活・結婚事情についての調査結果を発表した。選択肢の多様化とマッチングアプリの普及により「出会いのインフラ」が整う一方で、現代女性の多くが「婚活疲れ」や「電柱女子化」、「もっと病」といった新たな心理的障壁に直面し、行動を停止させている実態がデータから浮き彫りになった。【画像】全体の58％が自覚アリ！増加中の「電柱女子」調査結果グラフ