好奇心いっぱいで吸収力の高い子どもたち。せっかくなら、驚きや発見のある遊びをたくさん体験させてあげたいですよね。そんなとき、こちらのマジックを披露してみてはいかがでしょう? きっと、好奇心をくすぐるはずです。【脳がバグる😳消しゴム瞬間移動マジック】え！なんで⁉︎ってなるやつ手を握って開いたら…まさかの“瞬間移動”子どもも大人も100%ひっかかる子ども達もびっくりだったよ準備するもの・消