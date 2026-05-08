“パンチくん”ことニホンザル・パンチが世界中で話題になっている千葉県・市川市動植物園が7日、公式Xを更新。新たな子ザルが誕生したことを報告し、ベビーラッシュを迎えていることを明かした。【動画】「大きくなりましたね」“ヤンチャっぷり全開”オランママなしで遊ぶ子ザルのパンチくん投稿では「サル山のニホンザルに新しい赤ちゃんが生まれました。性別確認中、母子ともに元気です」と公表。さらに「現在のところ、