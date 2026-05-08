磐越自動車道で北越高校の男子生徒など21人が死傷したマイクロバスの事故でバスの運転手の男が逮捕されました。 過失運転致死傷の疑いで逮捕されたのは、新潟県胎内市の無職・若山哲夫容疑者（68）です。 若山容疑者は5月6日、福島県郡山市の磐越道でマイクロバスを運転してガードレールなどに衝突し、バスに乗っていた北越高校ソフトテニス部の稲垣尋斗さん（17）を死亡させ、17人に重軽傷を負わせた疑いが持たれ