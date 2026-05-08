モデル・俳優の池田エライザ（30）が6日、自身のインスタグラムを更新。「大阪でのLIVEの翌日はUSJ」と書き出し、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを満喫するオフショットを公開した。【写真】「めっちゃ絵になる」「可愛すぎ」池田エライザのUSJ満喫コーデ池田は、淡いブルーの柄入りトップスにカーゴパンツを合わせた、ラフな“アウトドア”スタイル。投稿では「どんどんアイテムが増えていって帰りの新幹線では誰がどう見