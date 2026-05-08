人気の寝台特急「サンライズ瀬戸・出雲」の車内でのみ販売されているシャワー利用券が、フリマアプリで取引されていることがわかった。正規料金の５倍ほどの値がついているものもあり、ＪＲ西日本は、正規ルート以外での購入を控えるよう呼びかけている。サンライズ瀬戸・出雲は東京―高松、出雲市間を結び、定期運行する唯一の寝台列車。定員は１５０人。通常は１日上下各１便で、予約が取りづらいことで知られる。車内には、