「あぁ、猫になりたい」。一度くらい、こう思ったことのある人は少なくないはず。では実際に、来世で猫になれる確率はどれくらいなのでしょうか? 現在SNSでは、その試算結果が多くの注目を集めています。猫になれる確率調べたら絶望した話その確率…0.000000006%!きぇぇぇぇぇぇぇ😭😱人間が0.00000008%計算はAIにお願いしたので間違ってたらすみませんどのみち低確率😫鳥に生まれ変わるのもいいよね猛禽類に