サッカー日本代表は前回のワールドカップ（Ｗ杯）カタール大会以降、ドイツ、ブラジル、イングランドとＷ杯優勝経験のある強豪を次々と破り、初優勝を掲げて北中米３か国大会に臨む。世界の背中を追いかけてきた日本サッカーの「現在地」を探る。［日本の現在地］＜３＞今年１月末、Ｊ１・Ｃ大阪はドイツ１部リーグの強豪ドルトムントとのパートナーシップ締結を発表した。２０１０年に香川真司が同クラブに移籍した後、良好な