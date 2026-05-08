電子技販は4月25日から、基板アート雑貨「FLASHシリーズ」より、大阪中之島美術館の彫刻作品《SHIP'S CAT(Muse)》をデザインした「FLASH 基板アート ICカードケース」「FLASH 基板アート しおり」の販売を開始した。FLASH SHIP'S CAT(Muse) 基板アート ICカードケース使用イメージ両商品とも、基板のプロフェッショナルが本気で作ったプロダクトで、本物の基板設計用CADを用い、0.1mm単位の緻密な配線パターンでキャラクターを描