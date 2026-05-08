福島県の磐越自動車道で高校生など21人が死傷した事故で、警察の家宅捜索を受けている新潟県にあるバス会社は、8日午前中に予定していた会見を中止しました。先ほど、バス会社の社長が報道陣の取材に応じました。蒲原鉄道・茂野一弘社長「捜査が入っていることもあって、お話しすることができなくなりました。これからも捜査が続くので、お話しできなくなってしまった」――学校との認識の違いについて蒲原鉄道・茂野一弘社長「そ