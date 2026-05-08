札幌・ススキノの「ススキノデパート」は、6月30日までの期間限定で、紅ズワイガニ食べ放題付きのショートタイムプランを導入する。カニタワー同店では、紅ズワイガニ食べ放題を通常120分プランを提供しているが、「もっと気軽に使いたい」「価格をおさえたい」という声に応え、滞在時間70分または90分のプランを用意する。価格は、70分プランが平日6,800円、土日祝・祝前日が7,900円、90分プランが平日7,800円、土日祝・祝前日が8