名古屋駅直結の地下街「ユニモール」は5月4日・5日、ゴールデンウィークイベント「わっっっくわくマルシェ」を開催する。時間は11:00〜17:00。わっっっくわくマルシェ同イベントは、今年で3年目を迎える。今回は、家族で楽しめるワークショップや人気のポップアップショップが集結する。スターバックスは、コーヒーの魅力を深掘りする「コーヒーセミナー」(1,100円)を開催。ラッシュ(LUSH)は、人気のバスボムや洗顔料を作るワーク