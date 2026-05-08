道の駅ローズマリー公園はなまる市場では4月29日〜5月6日、「おいしい! たのしい! ゴールデンはなまるウィーク!」を開催する。おいしい! たのしい! ゴールデンはなまるウィーク!同企画では、千葉県産の野菜や果物がおとくに入手できる農産イベントを毎日にわたり日替わりで展開。5月1日にはさつまいもの詰め放題、2日・5日にはお米の盛り放題、3日にはレタスバケツ積み放題、4日には葉付き新たまねぎ片手つかみ取りの実施を予定し