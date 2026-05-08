伊豆・村の駅 ラスカ熱海店では4月28日〜5月6日、伊豆・熱海エリアの旬やグルメが満喫できるイベントを開催する。村の駅イベント! in ラスカ熱海期間中は、4月中旬から旬を迎えた「ニューサマーオレンジ」などを取り入れたイベントや、特別催事ショップなどの企画を展開する。5月2日には、静岡県産お米「にこまる」升盛り放題、3日〜4日には伊豆の名産「ニューサマーオレンジ」の果汁を使った一口サイズのゼリーの掴み取り、5日〜6