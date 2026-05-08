【モデルプレス＝2026/05/08】7人組アイドルグループ・CANDY TUNEが5月8日、都内で行われた『CANDY TUNE 3rd Anniversary写真集 SUGAR AND HUES』（宝島社／4月22日刊行）の発売記念イベントに出席。村川緋杏がタイでのハプニングを明かした。【写真】紅白出場7人組アイドル、地元でのすっぴん姿◆村川緋杏、タイの思い出明かす写真集の撮影で印象に残っていることを聞かれた村川は、以前メンバーでタイを訪れたことを回顧。「延長