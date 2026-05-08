【モデルプレス＝2026/05/08】SKE48の相川暖花が、5月6日に公式X（旧Twitter）を更新。同グループの握手会の待機列の画像をたびたび投稿し、話題となっている。【写真】握手会にファン1人から大バズリアイドル握手会の待機列が0？◆待機列0人の切なげショットを公開した相川暖花この日の午後6時に投稿されたのは、握手会の待機列とそれを見る相川の自撮り写真。待機列には全く列ができておらず、悲しそうに眉尻を下げる相川の姿が