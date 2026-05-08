きょうは雲が多く、雨の降る所があるでしょう。 【写真を見る】東海地方は所々で雨 週末は広く晴れる見込み 日曜日は夏日になるところも 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（5/8 昼） 正午前の名古屋市内は厚い雲が広がっています。この時間の気温は24.1℃、湿度は68％です。 きょうは午後も雲が多く、岐阜県を中心に所々で雨が降るでしょう。夜には止む所がほとんどで、次第に晴れる見込みです。夜にかけて各地で風が強まるでし