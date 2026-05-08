福岡市・天神で8日、警察と郵便局合同の交通安全キャンペーンが行われました。 福岡市・天神の福岡中央郵便局の前では、午前8時半ごろから、郵便局員や警察官が、自転車に乗る際のヘルメット着用や飲酒運転の撲滅を呼びかけるチラシを配りました。その後、郵便局の駐車場では通報訓練が行われ、郵便局員が飲酒運転の自転車を見つけたという想定で、運転手や自転車の特徴を110番通報する手順を確認しました。福岡県内で
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