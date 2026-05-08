ＴＢＳ系「ラヴィット！」（月〜金曜・午前８時）が８日に放送され、１３キロ減量で激変した芸人が生出演した。スタジオに登場したのは、お笑いコンビ「東京ホテイソン」のショーゴ。今週行われた東京ノービスボディビル選手権大会の６０キロ以下級の部に出場。１月からトレーニングを始め、朝食はプロテイン１杯など過酷な減量もスタート。４か月間で７３キロから６０キロと１３キロ減量し、体脂肪率も５％まで絞った。番組