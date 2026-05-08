東京午前のドル円は１５６．９９円付近まで強含んだが、動意は限定的。米国とイランの協議が本格化するのか依然として不透明で、原油高圧力がくすぶっていることがドル円を支えている一方、日本政府・日銀による円買い・ドル売り介入を警戒して上値は重い。 ユーロ円は１８４円ちょうど付近、ポンド円は２１２円後半、豪ドル円は１１３円前半で推移。東京早朝に下振れしたものの、前日のニューヨーククロ