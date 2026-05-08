不同意性交などの罪に問われた「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告の第３回公判が８日に東京地裁（伊藤ゆう子裁判長）で開かれ、番組ロケに同行したディレクターが被害当日の様子を証言した。出廷したディレクターの男性は、フリーランスとして同番組のロケを２０回ほど担当。被害当日のロケには斉藤被告、Ａさん、タレントのＢ、Ｃがキャスティングされていた。証人はフリーランスのディレクターで、被害当日の