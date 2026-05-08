新疆ウイグル自治区ジュンガル盆地にある準東露天炭鉱。（動画のスクリーンショット、ウルムチ＝新華社記者／白志強）【新華社北京5月8日】中国自然資源部がこのほど公表した最新の鉱物資源データによると、中国はレアアース、タングステン、スズ、モリブデン、アンチモン、ガリウム、ゲルマニウム、インジウム、蛍石、黒鉛など14種類の鉱物で埋蔵量が世界一となっている。2025年の鉱物産出量でも、石炭、バナジウム、チタン、亜