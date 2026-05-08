熊本地震で被災した熊本県・八代市役所の新庁舎建設をめぐり市議会議員ら3人が逮捕された汚職事件で、市議側が建設会社に6000万円の賄賂を自ら要求していたことが分かりました。熊本県の八代市議会議員・成松由紀夫容疑者（54）ら3人は熊本地震の“復興のシンボル”として建設された市の新庁舎の入札をめぐり、東京の「前田建設工業」側に便宜を図った見返りに現金6000万円を受け取ったとして逮捕されました。その後の警視庁など合