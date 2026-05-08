元横綱照ノ富士の伊勢ケ浜親方が弟子に暴力を振るった問題で、大相撲ファンの賛否が分かれている。2階級の降格と3か月の報酬減額の処分は重い。部屋は集団指導体制で日本相撲協会と一門の監視下に置かれることにはなった。だが、師匠本人の不祥事ながらその立場は継続され、部屋の閉鎖等もなかった。過去の事例との比較で見解が割れている。相撲協会の発表によると、事実関係はこうだ。問題が起きたのは3月の春場所（エディオンア