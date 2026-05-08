京都の中心地、四条通を南北に横切る寺町通。寺町通というだけあって、少し歩くだけでもたくさんのお寺に出会えるのだが、そんな場所に“テラ”ならぬ“ギガ”がちょこっとあるという。 テラやギガといえば、パソコンやスマホのデータ容量を表す際に使う単位。そんなお題に、A.B.C-Z塚田僚一とABCテレビの福井治人アナウンサーが挑んだ。 【TVerでは未公開映像も】塚ちゃん ロケ中に本気でお買い物モード！