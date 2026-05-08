学校側は昨夜、臨時の保護者会と会見を開き、バス会社に対して「レンタカーは依頼していない」と説明しました。新潟市中央区の北越高校では昨夜、臨時の保護者説明会が開かれ、事故のいきさつや今後の対応などが伝えられました。事故を巡っては、バス事業者の蒲原鉄道が「学校からレンタカーと運転手の手配を依頼された」と説明していましたが、学校側は記者会見で真っ向から否定しました。記者「会社側の説明によると、学校の方か