東京・中野区の書店から書籍15冊を盗んだとして韓国籍の男が逮捕されました。男はこれまでに1万点以上を盗んでいたとみられています。警視庁によりますと、韓国籍の古谷保治こと者保治容疑者は去年8月、中野区の書店から書籍15冊、販売価格3万4100円分を盗んだ疑いがもたれています。警視庁に「万引きを繰り返し出禁にした人がまた店に来ていた」という相談があり、防犯カメラの捜査から今回の被害が発覚し、者容疑者