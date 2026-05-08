モデルでレースクイーン、リングガールとしても活動する八乙女あんな（27）が8日までに自身のインスタグラムを更新。黒のシースルー・コスチューム姿を披露した。「SUPERGT第2戦in富士ありがとうございました96号車は10位でチェッカーを受けました15位スタート→20位→10位でフィニッシュ」と、4日に静岡・富士スピードウェイで開催されたスーパーGT第2戦300クラス決勝のK-tunesRCFGT3の成績を報告。黒