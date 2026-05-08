卓球の世界選手権団体戦。男子日本代表が強豪ドイツを下し準決勝進出。2大会ぶりのメダル獲得を決めました。57年ぶりの優勝を目指す日本は、勝てばメダルが決まる準々決勝の第4試合でエース張本智和選手が登場。グループリーグで一度敗れたドイツの選手相手に2ゲーム連続でデュースにもつれる大接戦となりますが、得意のバックハンドなどで得点を重ね2ゲームを連取します。そして迎えたマッチポイント。張本選手が見事リベンジを果