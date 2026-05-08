元乃木坂46でタレントの秋元真夏（32）が8日までに、自身のインスタグラムを更新。“母親”になった姿を公開した。秋元は「この前かわいい子に会えましたほわほわでひたすら癒された」とつづり、友人の子どもを抱く写真をアップ。穏やかな笑みを浮かべて子どもをあやす姿は、実際の母親のよう。この投稿にファンからは「真夏さんの母性本能もくすぐられてるね」「真夏さんの笑顔、寝かしつけより効く説あります」「まなったん、