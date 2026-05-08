“音楽”MAGAZINEを作るべく、毎月1組ピックアップアーティストを招き、アーティストの魅力を引き出していく音楽バラエティ『M:ZINE（エンジン）』。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！本日5月8日（金）深夜の同番組には、5月のピックアップアーティストとして、“新世代グローバルヒップホップグループ”H//PE Princess（ハイププリンセス）が登場する。H//PE Princessは、日韓合同オーディション番組『Unpretty Rapstar :