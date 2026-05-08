5月8日（現地時間7日）、「NBAプレーオフ2026」のイースタン・カンファレンス・セミファイナルが行われ、デトロイト・ピストンズがホームのリトル・シーザーズ・アリーナでクリーブランド・キャバリアーズとの第2戦に臨んだ。 ピストンズは同点で迎えた第1クォーター開始1分44秒からアサー・トンプソン、ダンカン・ロビンソンの連続得点で9－0の