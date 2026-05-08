NHK連続テレビ小説『風、薫る』第6週「天泣の教室」第30話では、りん（見上愛）や直美（上坂樹里）たち7人がバーンズ（エマ・ハワード）から実習服を渡され、いよいよ病院での看護の実習に臨むこととなる。そこに至る導入として描かれているのが、多江（生田絵梨花）が改めて看護婦を志すエピソードである。 参考：『風、薫る』養成所編は『虎に翼』明律大学編と重なる？個性豊かなキャラが生む“衝突”