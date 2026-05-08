藤井聡太六冠が、勝てば4連覇に王手をかける「名人戦」第3局の2日目が石川県で始まりました。 【写真を見る】“勝負めし”で能登にエール 藤井聡太六冠(23)勝てばストレート防衛で4連覇に王手 糸谷哲郎九段(37)反撃なるか 名人戦第3局2日目 石川･七尾市 将棋の八大タイトル最高峰の名人戦七番勝負。今期は4連覇を目指す藤井聡太六冠（23）に糸谷哲郎九段（37）が挑戦しています。 藤井六冠が勝てば4連覇に王手 第3