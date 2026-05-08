食卓を目の前にちょこんと着席！献立をチェックする猫【写真を見る】「なぜ君が…？」美味しい匂いに誘われて写真に写り込む猫動物達と一緒に暮らしていると、美味しい匂いに誘われて私達の食事をチェックしにやってくることも…。今Xでは、飼い主の食事をチェックしにきた猫のポストが2.9万いいねを獲得して話題を集めています。一体どんな内容だったのでしょうか。なぜ君が着席しておるのか▶ちょこんと写り込む（⇒次へ）