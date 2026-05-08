日やけ止めブランドALLIE（アリィー）は5月2日、「汗さらコンフォートUV」を、一部企業にて数量限定で発売しました。■白浮きを防ぎクリアな肌印象に同商品は、ノンケミカル処方を取り入れた顔・からだ用の日やけ止め。肌から出た汗を塗膜の上に弾き出すことで汗を肌表面から遠ざけ、化粧くずれやベタつきなどの肌負担感までも軽減します。光を濁らせずに通しやすいUVカット成分を採用しており、UVカット成分の凝集を抑制し、白浮