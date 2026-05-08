厚生労働省は5月1日〜9月30日の期間、「STOP！ 熱中症 クールワークキャンペーン」を開催している。●すべての職場に対して呼びかけ同キャンペーンは、3月に定められた「職場における熱中症防止のためのガイドライン」に基づく、熱中症防止対策を講ずるよう広く呼びかけるとともに、期間中に事業者が以下の事項について重点的な対策を徹底することを求めて、すべての職場に対して行われる。（1）湿球黒球温度の値（WBGT値）の