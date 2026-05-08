アミューズが、美しい自然と創造性を融合させた宿泊施設「A VILLAGE（エー・ヴィレッジ）」を山梨・西湖にオープンした。これまでアーティストや社員の創作活動拠点として活用してきた本社オフィス「AMUSE VILLAGE」を一部リニューアルし、“SAIKO Exclusive Stay”をテーマにした一般向け宿泊施設として5月4日より営業を開始している。【画像】「A VILLAGE」施設写真「A VILLAGE」は、西湖のほとりに広がる約8800平方メートル