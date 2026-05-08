日韓合同オーディション番組『Unpretty Rapstar：HIP POP Princess』から誕生したグローバルヒップホップグループ・H//PE Princessが、8日、15日、22日の3週にわたって、テレビ朝日（※関東ローカル）音楽バラエティー『M:ZINE（エンジン）』（毎週金曜深1：30〜深1：50）に出演する。【番組カット】個性あふれるH//PE PrincessH//PE Princessは、ココ、YSY（ユン ソヨン）、ユジュ、ドイ、リノ、ニコ、スジンからなるグロー