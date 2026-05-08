カカクコム [東証Ｐ] が5月8日昼(11:40)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益は前の期比6.1％減の188億円になったが、27年3月期は前期比10.1％増の207億円に拡大を見込み、2期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収になる。 同時に、今期の年間配当は前期比4円増の54円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比10.1％減の44.3億円