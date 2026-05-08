小野薬品工業 [東証Ｐ] が5月8日昼(12:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終利益は前の期比39.4％増の697億円に拡大し、27年3月期も前期比1.8％増の710億円に伸びる見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終損益は8.1億円の黒字(前年同期は65.4億円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-9.8％→3.3％に急改善した。 株探ニュース