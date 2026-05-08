ソニーグループ [東証Ｐ] が5月8日昼(12:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期の連結最終損益は3268億円の赤字(前の期は1兆1416億円の黒字)に転落したが、従来予想の1兆1300億円の黒字を下回り、黒字予想から一転して赤字で着地。27年3月期は1兆1600億円の黒字にＶ字回復を見込み、2期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比10円増の35円に増配する方針とした